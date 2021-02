Bergamaschi nel mondo e la nuova Imu-Tari | “Imposta amara e ingiusta”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Carlo Personeni, presidente dell’Entenelcritica latassa sulla prima casa e quella sui rifiuti. Dal 2020, spiega, gli italiani residenti all’estero, propriedi fabbricati in Italia, hanno dovuto ingoiare un boccone amaro: venivano eliminate l’esenzione del pagamento dell’Imu (tassa sulla prima casa) e l’abbattimento della(Tassa sui Rifiuti). Da subito, l’Entenelsollecitava i parlamenad adoperarsi per far ripristinare l’esenzione Imu e la riduzione della, per gli emigranti iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero). Purtroppo, ancora una volta, abbiamo constatato che nelle aule parlamenitaliane le problematiche inerenti agli italiani ...