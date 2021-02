Atp Melbourne 1, Jannik Sinner inizia con una vittoria in doppio insieme a Hurkacz (Di lunedì 1 febbraio 2021) inizia bene l’ATP Melbourne 1 per Jannik Sinner che impegnato nel doppio trova il successo in coppia con Hubert Hurkacz. L’azzurro, che inizierà la sua avventura in singolare dal secondo turno, si sta dilettando nel doppio anche per migliorare e lavorare su alcuni aspetti tecnici quale il gioco a rete. Nel primo match in tabellone la coppia Sinner-Hurkacz ha avuto la meglio su Puodziunas-Puttergill con un doppio 6-3, non di certo il duo più competitivo del circuito, tutt’altro, ma avversari ideali per prendere confidenza con il campo e la superficie australiana. Agli ottavi Sinner e Hurkacz si troveranno di fronte un team decisamente più forte e competitivo ovvero Herbert-Kontinen. ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021)bene l’ATP1 perche impegnato neltrova il successo in coppia con Hubert. L’azzurro, che inizierà la sua avventura in singolare dal secondo turno, si sta dilettando nelanche per migliorare e lavorare su alcuni aspetti tecnici quale il gioco a rete. Nel primo match in tabellone la coppiaha avuto la meglio su Puodziunas-Puttergill con un6-3, non di certo il duo più competitivo del circuito, tutt’altro, ma avversari ideali per prendere confidenza con il campo e la superficie australiana. Agli ottavisi troveranno di fronte un team decisamente più forte e competitivo ovvero Herbert-Kontinen. ...

BetsFinland : Challenger Antalya: Moroni - Santilla: Moroni @ 2,11 #betolimp #tennis #AusOpen #atp #melbourne #challenger #quimper #itf #antalya #cairo - livetennisit : ATP Melbourne (Murray River Open): LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurri (LIVE) - livetennisit : ATP Melbourne (Great Ocean Road Open): LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri - WeAreTennisITA : ???? Azzurri in campo nei tornei ATP Di Melbourne 1 e 2, si parte stanotte. #GreatOceanRoadOpen???? Sinner (bye) Sepp… - elifiluly : RT @Antoine_Pronos1: ?? | #ATP ????Tournoi de Melbourne ?Seppi - Caruso? ?? Caruso ?? 1.85 ? 70% ?? 7h40 ?? si tu suis ! ?? #Team… -