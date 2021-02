Ascolti tv, been “Mina Settembre” con 6.140.000 spettatori (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alle spalle “Live – Non è la D’Urso” Registra sempre ottimi Ascolti la fiction Rai, “Mina Settembre”. La fiction Rai, in onda su Rai Uno ieri sera, domenica 31 gennaio, ha totalizzato 6.140.000 spettatori pari al 24.9% di share. Continua il trend positivo della serie che mette alle spalle, ancora una volta, “Live – Non è la D’Urso”. Il programma di Canale 5 continua ad arrancare e raccoglie davanti alla tv solo 2.080.000 spettatori pari al 12.7% di share (presentazione dalle 21.17 alle 21.47 2.432.000 – 8.9%). Su Rai 2 “9-1-1? ha catturato l’attenzione di 1.218.000 spettatori (4.5%) mentre su Rai 3, “Che Tempo Che Fa” ottiene 2.449.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%. Su Italia 1 Deadpool ha intrattenuto 1.330.000 spettatori con il 5.3% di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alle spalle “Live – Non è la D’Urso” Registra sempre ottimila fiction Rai, “”. La fiction Rai, in onda su Rai Uno ieri sera, domenica 31 gennaio, ha totalizzato 6.140.000pari al 24.9% di share. Continua il trend positivo della serie che mette alle spalle, ancora una volta, “Live – Non è la D’Urso”. Il programma di Canale 5 continua ad arrancare e raccoglie davanti alla tv solo 2.080.000pari al 12.7% di share (presentazione dalle 21.17 alle 21.47 2.432.000 – 8.9%). Su Rai 2 “9-1-1? ha catturato l’attenzione di 1.218.000(4.5%) mentre su Rai 3, “Che Tempo Che Fa” ottiene 2.449.000pari ad uno share del 9.2%. Su Italia 1 Deadpool ha intrattenuto 1.330.000con il 5.3% di ...

Registra sempre ottimi ascolti la fiction "Mina Settembre". La fiction Rai, in onda su Rai Uno ieri sera ha totalizzato 6.140.000 spettatori ...

