Ascesa e caduta di Aung San Suu Kyi | Premio Nobel per la Pace arrestata dall’esercito in Myanmar

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Doveva essere la leader in grado di traghettareverso la democrazia dopo quasi cinquanta anni di dittatura militare, ma alla fineSan Suu Kyi è stata disarcionata dagli stessi leader militari con cui ha stretto un patto faustiano. Di democratico inattualmente c’è ben poco: questa settimana il parlamento avrebbe dovuto riunirsi per la prima volta dalla elezioni dell’8 novembre, stravinte con l’83 percento dalla sua Lega nazionale per la democrazia, ma in un colpo di stato l’esercito ha arrestatoSan Suu Kyi insieme a tutti i membri del suo gabinetto, i “governatori” di alcune regioni chiave, scrittori, attivisti e altri membri dell’opposizione. L’annuncio è stato dato sul canale televisivo di proprietà dell’esercito, citando la costituzione del 2008 che permette ai militari di dichiarare lo ...