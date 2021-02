Alaba via dal Bayern Monaco | Rummenigge | «Addio al 99 | 9%»

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Davidè vicinissimo all’al: ecco le parole disulla situazione del difensore austriaco Davidlascerà il. Lo dice chiaramate il CEOai microfoni di Sky Sport. «Il giocatore lascerà al 99.9% il club. Nel prossimo mercato dovremo dunque colmare adeguatamente il divario. Il Real non ci ha contattato per, anche perché dal 2 gennaio il giocatore è libero di firmare con chi vuole. Non so fino a che punto siano arrivate le trattative coi blancos». Leggi su Calcionews24.com

Davidè vicinissimo all'addio al Bayern Monaco: ecco le parole di Rummenigge sulla situazione del difensore austriacoIl 34enne chiede dodici milioni di euro netti di stipendio una cifra enorme per i dirigenti bavaresi che hanno mandatoproprio per una richiesta simile. Ma i contatti proseguono e se Sergio ...David Alaba è vicinissimo all'addio al Bayern Monaco: ecco le parole di Rummenigge sulla situazione del difensore austriaco ...