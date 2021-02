Addio a Dustin Diamond, star di ‘Bayside School’ (Di martedì 2 febbraio 2021) Dustin Diamond è morto all’età di 44 anni dopo una lunga malattia. E’ conosciuto per aver fatto parte del cast di ‘Bayside School’. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Dustin Diamond è morto all’età di 44 anni. L’attore, come raccontato da La Repubblica, si è spento in un ospedale della California per un tumore ai polmoni. Le sue condizioni si erano aggravate nei primi giorni del 2021 con i medici che hanno ritenuto necessario il ricovero. Il quadro clinico, però, era ormai compromesso e il decesso è avvenuto nella serata di lunedì 1 febbraio. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della recitazione internazionale e di tutti gli appassionati di Bayside School, serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Chi era Dustin ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021)è morto all’età di 44 anni dopo una lunga malattia. E’ conosciuto per aver fatto parte del cast di. LOS ANGELES (STATI UNITI) –è morto all’età di 44 anni. L’attore, come raccontato da La Repubblica, si è spento in un ospedale della California per un tumore ai polmoni. Le sue condizioni si erano aggravate nei primi giorni del 2021 con i medici che hanno ritenuto necessario il ricovero. Il quadro clinico, però, era ormai compromesso e il decesso è avvenuto nella serata di lunedì 1 febbraio. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della recitazione internazionale e di tutti gli appassionati di Bayside School, serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Chi era...

