Zuffa tra ragazzi in via Cardeto. Coinvolti 15 giovani, i residenti filmano con lo smartphone (Di domenica 31 gennaio 2021) ANCONA - Urla, schiamazzi, strattonamenti e un 'duello' tra due ragazzi che provano a tirarsi dei pugni. È il tenore del parapiglia scatenatosi venerdì pomeriggio, poco dopo le 18, nella centralissima ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 31 gennaio 2021) ANCONA - Urla, schiamazzi, strattonamenti e un 'duello' tra dueche provano a tirarsi dei pugni. È il tenore del parapiglia scatenatosi venerdì pomeriggio, poco dopo le 18, nella centralissima ...

SamueleMurtinu : @DrManq @pacca8 @ComunqueMilan A me sembra strano che un giocatore che non sbrocca mai sbocchi così senza essere st… - CiranGuccini : Delle zuffa tra comunisti disolito mi fotte zero meno. Facendo uno strappo alla regola, direi cmq che tra Zingaret… - giampdisan : @CarloAl87550029 @FrancescoOrdine Basta mi riferisco al razzismo ovunque. È stata una zuffa tra bulli, il razzismo non c'entrava... - RossoneroEbbast : RT @LM_1292: Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali: 'Non c'è razzismo nelle parole di Ibrahimovic' Marca: 'Lukaku minaccia di mort… - Notiziedi_it : Busto Arsizio, ruba borsetta in chiesa: zuffa tra donne, arrestata per rapina impropria -