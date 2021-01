Sanremo 2021, Vittorio Sgarbi: “Se vogliamo dirla tutta, si può fare anche senza cantanti…” (Di domenica 31 gennaio 2021) Alla fine arriva anche lui, Vittorio Sgarbi. Che dalle polemiche non sta lontano e stavolta ha scelto la via ironica. Dopo un dietrofront di Amadeus che ha annunciato di voler fare il Festival anche senza pubblico, le perplessità del Cts rischiano di far comunque saltare (o slittare) la kermesse. La ‘bagarre’ è cominciata sul “nodo” del pubblico (di figuranti) all’Ariston. E Il critico d’arte ha twittato: “Se proprio vogliamo dirla tutta, Sanremo si può fare a anche senza cantanti. Per il bene della musica…“. Inutile dire che il tweet ha avuto una valanga di repliche più o meno ironiche: “Questa è un’idea geniale”, “anche mia nonna dice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Alla fine arrivalui,. Che dalle polemiche non sta lontano e stavolta ha scelto la via ironica. Dopo un dietrofront di Amadeus che ha annunciato di voleril Festivalpubblico, le perplessità del Cts rischiano di far comunque saltare (o slittare) la kermesse. La ‘bagarre’ è cominciata sul “nodo” del pubblico (di figuranti) all’Ariston. E Il critico d’arte ha twittato: “Se propriosi puòcantanti. Per il bene della musica…“. Inutile dire che il tweet ha avuto una valanga di repliche più o meno ironiche: “Questa è un’idea geniale”, “mia nonna dice ...

