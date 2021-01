Sanremo 2021, la canzone di Fedez e Francesca Michielin “Chiamami per nome” non sarà esclusa (Di domenica 31 gennaio 2021) Sanremo 2021, la canzone di Fedez e Francesca Michielin parteciperà regolarmente al Festival. Nessuna esclusione in arrivo dalla Rai. La decisione dopo il caso del video che il rapper milanese aveva pubblicato su Instagram in cui si ascoltavano alcuni secondi della canzone “Chiamami per nome” selezionata per l’edizione 2021 di Sanremo condotta da Amadeus a inizio marzo. Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla Rai: «A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 31 gennaio 2021), ladiparteciperà regolarmente al Festival. Nessuna esclusione in arrivo dalla Rai. La decisione dopo il caso del video che il rapper milanese aveva pubblicato su Instagram in cui si ascoltavano alcuni secondi dellaper” selezionata per l’edizionedicondotta da Amadeus a inizio marzo. Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla Rai: «A seguito del video postato su Instagram danella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e ...

