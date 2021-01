Roma-Verona 3-1: tris giallorosso all’Olimpico (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma-Verona 3-1. all’Olimpico i giallorossi si impongono con un tris sul Verona di Juric nella gara valida per la 20° giornata di Serie A. La squadra di Fonseca, alla seconda vittoria di fila, torno al terzo posto scavalcando la Juventus, che affronterà nel prossimo turno. La Roma ha chiuso la partita già nella prima mezz’ora segnando 3 volte nell’arco di 9 minuti: Mancini ha aperto le danze di testa, poi raddoppio di Mkhitaryan e tris di Mayoral. Colley nella ripresa accorcia le distanze. Cos’è successo nel primo tempo? Fonseca ha di nuovo a disposizione Mkhitaryan dal primo minuto, che assieme a Pellegrini supporterà l’unica punta Borja Mayoral. Tribuna per Dzeko. A centrocampo spazio a Villar, mentre in difesa figura nuovamente Mancini. In porta Pau Lopez. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021)3-1.i giallorossi si impongono con unsuldi Juric nella gara valida per la 20° giornata di Serie A. La squadra di Fonseca, alla seconda vittoria di fila, torno al terzo posto scavalcando la Juventus, che affronterà nel prossimo turno. Laha chiuso la partita già nella prima mezz’ora segnando 3 volte nell’arco di 9 minuti: Mancini ha aperto le danze di testa, poi raddoppio di Mkhitaryan edi Mayoral. Colley nella ripresa accorcia le distanze. Cos’è successo nel primo tempo? Fonseca ha di nuovo a disposizione Mkhitaryan dal primo minuto, che assieme a Pellegrini supporterà l’unica punta Borja Mayoral. Tribuna per Dzeko. A centrocampo spazio a Villar, mentre in difesa figura nuovamente Mancini. In porta Pau Lopez. ...

pisto_gol : Il Napoli batte 2:0 un buon Parma, Gattuso che non si sente tutelato da ADL,e la Roma, che tra Fonseca e Dzeko sceg… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *3-0 Verona *(Mayoral 30‘) #SSFootball - sportli26181512 : Fonseca: “Non ho preteso le scuse da Dzeko, ma la #Roma non dipende da lui”: Le parole del tecnico giallorosso al t… - Nic67finalfine : RT @giampdisan: Terrificante telecronaca #SkySport...'miglior difesa del campionato il #Verona come nell'anno dello scudetto e si capisce p… - Fantacalcio : Roma-Verona, Fonseca: 'Tre gol alla miglior difesa. E su Dzeko...' -