Quelli che il Calcio gli ospiti di domenica 31 gennaio su Rai 2 (Di domenica 31 gennaio 2021) Quelli che il Calcio gli ospiti di domenica 31 gennaio, gli ospiti della puntata Nuovo appuntamento con Quelli che il Calcio domenica 31 gennaio per raccontare una nuova giornata di Calcio tra partite già giocate, la partita delle 12:30 e tre partite alle 15:00. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversi ospiti in studio e in collegamento, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Il programma è anche in streaming su RaiPlay. Gli ospiti del 31 gennaio Tuffo negli anni ’90 con due sportivi che ci hanno fatto sognare come il signore degli anelli Jury Chechi e il bomber delle notti magiche di Italia 90 Totò ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 31 gennaio 2021)che ilglidi31, glidella puntata Nuovo appuntamento conche il31per raccontare una nuova giornata ditra partite già giocate, la partita delle 12:30 e tre partite alle 15:00. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversiin studio e in collegamento, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Il programma è anche in streaming su RaiPlay. Glidel 31Tuffo negli anni ’90 con due sportivi che ci hanno fatto sognare come il signore degli anelli Jury Chechi e il bomber delle notti magiche di Italia 90 Totò ...

fattoquotidiano : DOPO 85 GIORNI DI CARCERE Verdini torna a casa dopo meno di 3 mesi in cella su 6 anni e mezzo da scontare: “Rischi… - borghi_claudio : Ma fatemi capire, tutti quelli che dicono 'verità per Giulio Regeni' però vendono le armi all'Egitto ma Arabia Saud… - AlbertoBagnai : Scusate, per cortesia: siamo nel 2021, giusto? Cottarelli è uno di quelli dell’austerità espansiva, giusto? Ora nes… - oceanerazzurro : RT @AndrexMarlow: A tutti quelli che dicono... 'Renzi è una spanna sopra tutti' . - La spanna non è l'unità di misura dei coglioni -. Fine… - grande_flagello : Stefania e Andrea in veste di autori: 'Il televoto flash, almeno il 26, dobbiamo metterlo. Non ce lo fanno mai mett… -