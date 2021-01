"Nintendo Switch ha salvato la compagnia dal fallimento di Wii U" lo conferma Reggie Fils-Aime (Di domenica 31 gennaio 2021) L'ex-presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha ricordato, durante l'evento New York Gaming Awards tenuto su Twitch, la nascita di Nintendo Switch e di come fosse importante renderlo un successo, specialmente dopo le performance incredibilmente povere di Wii U, la console della precedente generazione. "Sapete, Nintendo ha fatto molte innovazioni. Penso a quello che hanno fatto con Switch, dopo le basse performance di Wii U, penso a quello di cui ho fatto parte e quello sarà un ricordo che durerà per sempre.". Discutendo delle vendite di Wii U, Reggie non ha usato mezzi termini: è stata una console dalle scarse performance, quasi quanto lo storico disastro del Virtual Boy: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 31 gennaio 2021) L'ex-presidente diof America,, ha ricordato, durante l'evento New York Gaming Awards tenuto su Twitch, la nascita die di come fosse importante renderlo un successo, specialmente dopo le performance incredibilmente povere di Wii U, la console della precedente generazione. "Sapete,ha fatto molte innovazioni. Penso a quello che hanno fatto con, dopo le basse performance di Wii U, penso a quello di cui ho fatto parte e quello sarà un ricordo che durerà per sempre.". Discutendo delle vendite di Wii U,non ha usato mezzi termini: è stata una console dalle scarse performance, quasi quanto lo storico disastro del Virtual Boy: Leggi altro...

