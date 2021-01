Napoli, scoperti altri 17 studenti positivi nelle ultime 24 ore (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono 17 i nuovi studenti positivi al covid19 nelle ultime 24 ore a Napoli. Solo 7 casi di Covid si registrano nelle scuole di Pianura e Soccavo. E quanto si legge nel bollettino dell’Asl Napoli 1. Nel distretto sanitario di base 26 dei quartieri di Pianura-Soccavo, l’Asl Napoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono 17 i nuovial covid1924 ore a. Solo 7 casi di Covid si registranoscuole di Pianura e Soccavo. E quanto si legge nel bollettino dell’Asl1. Nel distretto sanitario di base 26 dei quartieri di Pianura-Soccavo, l’AslL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

