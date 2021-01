Mission Impossible: per la troupe le riprese sono un ‘incubo’ (Di domenica 31 gennaio 2021) Mission Impossible 7 si sta trasformando in un incubo per la troupe, ma Tom Cruise non vuole fermare le riprese Procedono senza sosta le riprese del nuovo film della serie Mission Impossible, che vede di nuovo Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Dopo aver fatto le riprese a Roma e poi nel Regno Unito, ora il cast e la troupe sono impegnati negli Emirati Arabi, ma la situazione sul set sarebbe abbastanza tesa. Secondo indiscrezioni, riportate dal magazine Ciak, la causa del malcontento sarebbe dovuta proprio all’atteggiamento di Tom Cruise. Una fonte molto vicina alla troupe avrebbe rivelato, a The Sun, che l’attore è ossessionato dalle riprese e deciso a portare a termine il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 31 gennaio 2021)7 si sta trasformando in un incubo per la, ma Tom Cruise non vuole fermare leProcedono senza sosta ledel nuovo film della serie, che vede di nuovo Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Dopo aver fatto lea Roma e poi nel Regno Unito, ora il cast e laimpegnati negli Emirati Arabi, ma la situazione sul set sarebbe abbastanza tesa. Secondo indiscrezioni, riportate dal magazine Ciak, la causa del malcontento sarebbe dovuta proprio all’atteggiamento di Tom Cruise. Una fonte molto vicina allaavrebbe rivelato, a The Sun, che l’attore è ossessionato dallee deciso a portare a termine il ...

Proffantonio000 : Tra i vari giornalisti sportivi, sto cercando uno più stupido di EnricoVarriale, ma è una 'Mission Impossible'... I… - denisovicc : io non ho mai visto un Mission Impossible nella mia vita ma ieri ho scoperto che esiste August Walker e ora non riesco a pensare ad altro - RiccardoF17 : @SimoneEconomics @FPanunzi Sicuramente non ha aiutato, per come la vedo io se non vuole ridimensionarsi drasticamen… - sfiorata82 : RT @ciakmag: Continuano i malumori sul set di #MissionImpossible7 tra la troupe e #TomCruise ?? - ciakmag : Continuano i malumori sul set di #MissionImpossible7 tra la troupe e #TomCruise ?? -