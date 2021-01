LIVE/ Avellino-Viterbese, le formazioni ufficiali (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il secondo posto in classifica non è più utopia per l’Avellino di Piero Braglia. Il successo in rimonta del Teramo contro il Bari apre ad alcuni scenari a dir poco interessanti per i lupi. Il sogno deve essere alimentato con una striscia di vittorie. A partire da oggi, dopo il successo rimediato con la Turris, tra le mura amiche arriva la Viterbese di Roberto Taurino. Le formazioni ufficiali di Avellino-Viterbese: Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Aloi, Carriero, D’Angelo, Tito; Fella, Maniero. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, Santaniello, De Francesco, Dossena, Errico, Rocchi, Adamo, Baraye. All.: Braglia. Viterbese (4-3-3): Daga; Baschirotto, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il secondo posto in classifica non è più utopia per l’di Piero Braglia. Il successo in rimonta del Teramo contro il Bari apre ad alcuni scenari a dir poco interessanti per i lupi. Il sogno deve essere alimentato con una striscia di vittorie. A partire da oggi, dopo il successo rimediato con la Turris, tra le mura amiche arriva ladi Roberto Taurino. Ledi(3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Aloi, Carriero, D’Angelo, Tito; Fella, Maniero. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, Santaniello, De Francesco, Dossena, Errico, Rocchi, Adamo, Baraye. All.: Braglia.(4-3-3): Daga; Baschirotto, ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Avellino Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: tris del Perugia, Renate ok!

... Triestina 32 Matelica 31 Carpi 24 Fermana, Gubbio 23 Legnago 22 Vis Pesaro 21 Imolese, Fano 16 Ravenna 15 Arezzo 10 GIRONE C RISULTATO FINALE Juve Stabia Vibonese 2 - 0 IN CORSO Avellino Viterbese ...

Foggia - Teramo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

In Serie C al primo posto c'é la Ternana con 52 punti, al secondo posto il Bari con 41 e al terzo posto l'Avellino a quota 34. La cronaca e tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] FOGGIA: ...

Avellino – Il secondo posto in classifica non è più utopia per l’Avellino di Piero Braglia. Il successo in rimonta del Teramo contro il Bari apre ad alcuni scenari a dir poco interessanti per i lupi.

0' - Formazioni ufficiali. Braglia conferma gli undici scesi in campo a Torre del Greco, Fella preferito a Bernardotto in attacco. In panchina Marco ...

