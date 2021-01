Le partite delle 15: raddoppia la Lazio a Bergamo, Genoa sul 3 - 0 a Crotone (Di domenica 31 gennaio 2021) Atalanta - Lazio 0 - 2 (2' Marusic, 52' Correa) Prima frazione quasi dominata dalla Lazio che avrebbe meritato il raddoppio, sfiorato da Milinkovic Savic con un palo al 34'. La Dea pericolosa sul ... Leggi su globalist (Di domenica 31 gennaio 2021) Atalanta -0 - 2 (2' Marusic, 52' Correa) Prima frazione quasi dominata dallache avrebbe meritato il raddoppio, sfiorato da Milinkovic Savic con un palo al 34'. La Dea pericolosa sul ...

pisto_gol : Se si facesse la moviola delle partite come si faceva una volta, senza trascurare gli episodi per ignoranza o per o… - ZZiliani : Mettiamola così: #Amazon non moriva dalla voglia di acquistare le partite della serie A italiana, meglio nota come… - vickythebug : RT @_IlBoris: Praticamente gasperino ha detto ai suoi 'Delle partite prima e dopo non me ne frega un cazzo, possiamo anche perdere. Basta c… - annatessa80 : #atuttarete ma di qta scena orribile non si è già parlato abbastanza in settimana? Parlate del campo,delle partite, delle giocate... - Darteg3 : RT @_IlBoris: Praticamente gasperino ha detto ai suoi 'Delle partite prima e dopo non me ne frega un cazzo, possiamo anche perdere. Basta c… -