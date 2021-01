"I politici italiani danzano. Crisi e ritardi, serve Draghi" (Di domenica 31 gennaio 2021) Bill Emmott, ex direttore dell'Economist: il Recovery plan è ancora vago "Ci vuole un governo stabile, senza Conte. L'ex Bce sarebbe l'uomo più adatto" Leggi su quotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Bill Emmott, ex direttore dell'Economist: il Recovery plan è ancora vago "Ci vuole un governo stabile, senza Conte. L'ex Bce sarebbe l'uomo più adatto"

Capezzone : Nota controcorrente: ci sono (almeno) mille motivi per criticare Renzi. Ma sconsiglio ai politici italiani di attac… - fanpage : Il 40 % degli italiani vuole un terzo governo Conte - Montecitorio : Verso il #27gennaio #GiornodellaMemoria. Istituito con legge 211/2000 per ricordare lo sterminio e le persecuzioni… - Oli_oleaster : RT @sarasarli: Nel gradimento dei politici Italiani da notare chi è il primo e chi é l'ultimo oggi 30 gennaio 2021 L'ultimo con lo zero vir… - Failbetter6 : RT @sarasarli: Nel gradimento dei politici Italiani da notare chi è il primo e chi é l'ultimo oggi 30 gennaio 2021 L'ultimo con lo zero vir… -