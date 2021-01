**Governo: Fico sonda maggioranza, nuovo giro incontri su programma** (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Camera Roberto Fico sta valutando in queste ore come proseguire il lavoro in vista del suo ritorno al Quirinale, entro e non oltre la giornata di martedì con un responso chiaro da affidare al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il primo giro di consultazioni terminerà oggi alle 14 con il gruppo Misto del Senato. Una delle ipotesi sul tavolo della presidenza è quella di tornare ad incontrare le forze di maggioranza per sondare se c'è convergenza sul programma, punto di partenza imprescindibile per rimettere insieme i cocci e ripartire. Gli incontri 'chiave', da quello che apprende l'Adnkronos, potrebbero tenersi domani mattina quando a rivedersi con il presidente incaricato potrebbero essere i maggiori azionisti della maggioranza. Non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Camera Robertosta valutando in queste ore come proseguire il lavoro in vista del suo ritorno al Quirinale, entro e non oltre la giornata di martedì con un responso chiaro da affidare al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il primodi consultazioni terminerà oggi alle 14 con il gruppo Misto del Senato. Una delle ipotesi sul tavolo della presidenza è quella di tornare ad incontrare le forze diperre se c'è convergenza sul programma, punto di partenza imprescindibile per rimettere insieme i cocci e ripartire. Gli'chiave', da quello che apprende l'Adnkronos, potrebbero tenersi domani mattina quando a rivedersi con il presidente incaricato potrebbero essere i maggiori azionisti della. Non è ...

