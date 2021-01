Getafe-Alaves: formazioni, quote, pronostici. Abelardo cerca una scossa (Di domenica 31 gennaio 2021) Abelardo è tornato a casa per salvare l’Alaves ma la scossa tanto attesa non c’è stata: il calendario non è stato benevolo col Pitu, opposto subito a due squadroni come Siviglia e Real Madrid, ma aver perso entrambe le partite non è stata una grande iniezione di fiducia per un gruppo che abbastanza a sorpresa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 31 gennaio 2021)è tornato a casa per salvare l’ma latanto attesa non c’è stata: il calendario non è stato benevolo col Pitu, opposto subito a due squadroni come Siviglia e Real Madrid, ma aver perso entrambe le partite non è stata una grande iniezione di fiducia per un gruppo che abbastanza a sorpresa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Calciodiretta24 : Getafe – Deportivo Alaves: diretta live, risultato in tempo reale - andreapezzoni87 : #LaLiga, 21^ giornata Oggi Valladolid-Huesca h21 Domani Eibar-Siviglia h14 Real-Levante h16.15 Valencia-Elche h18.… - zazoomblog : Getafe-Alaves: formazioni quote pronostici. Abelardo cerca una scossa - #Getafe-Alaves: #formazioni #quote - infobetting : Getafe-Alaves: formazioni, quote, pronostici. Abelardo cerca una scossa - CinqueNews : Getafe-Deportivo Alavés: ecco cosa c’è da sapere sull’incontro -