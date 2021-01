Enock è un latin lover? | Durante il lockdown non ero fidanzato

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ludovica Marchese Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip,si racconta passando in rassegna il suo rapporto con Mario e la famiglia, il suo percorso nel reality e la prossima convivenza con la sua fidanzataBarwuah ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per farsi conoscere dal pubblico scrollandosi di dosso l’etichetta di "fratello di". Nella Casa ha così dato vita a delle belle amicizie, mostrando il suo lato più solare, divertente e scherzoso. L’unica persona con cui ha avuto dei contrasti è stata infatti Selvaggia Roma, ma ormai è acqua passata. Parlando poi del suo passato e della sua famiglia,confessa di non essersi mai sentito in competizione con il fratello maggiore, nei cui confronti prova solo tanta ammirazione. Ma nella sua vita, oltre al più famoso Mario, ci sono anche le ...

Il fratello minore di Mario Balotelli, Enock, racconta il suo percorso all'interno della Casa e il desiderio di andare presto a convivere con Giorgia.