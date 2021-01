Crisi di governo, la prima prova è il programma: ecco i punti che dividono Pd, M5S, Italia viva e Leu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi il maxi-tavolo tra i partiti di maggioranza. Sul Mes la posizione di Renzi non è più quella di un aut aut Leggi su corriere (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi il maxi-tavolo tra i partiti di maggioranza. Sul Mes la posizione di Renzi non è più quella di un aut aut

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - TNannicini : Solo tre parole: Recovery, scuola e vaccini. Abbiamo bisogno di nuovi ruoli all’interno del governo e di nomi autor… - AlvaroschAlvaro : RT @CottarelliCPI: Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare… - LughiFra : RT @CottarelliCPI: Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare… -