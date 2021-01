Ciclocross, Wout Van Aert: “Una foratura ti fa spendere energie, ma posso solo prendermela con me stesso” (Di domenica 31 gennaio 2021) I Mondiali di Ciclocross hanno portato in dote l’argento al belga Wout Van Aert: una foratura quando era in testa da solo gli è costata carissimo, permettendo a Mathieu Van Der Poel di rientrare e poi di allungare e prendersi il titolo iridato. Un episodio determinante, secondo quanto affermato dal vicecampione del mondo nelle rituali dichiarazioni al termine della prova, come si legge nelle parole riportate da SpazioCiclismo. Così Van Aert: “Ovviamente sono deluso, ad un certo punto ero in una situazione favorevole, ma quella foratura mi ha fatto perdere tempo. Penso sia successo vicino alla zona del traguardo. Non sono rimasto subito a terra, ma comunque mi ha frenato. Ad ogni modo, in quella circostanza ho perso una trentina di secondi e alla fine ero vicino a ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) I Mondiali dihanno portato in dote l’argento al belgaVan: unaquando era in testa dagli è costata carissimo, permettendo a Mathieu Van Der Poel di rientrare e poi di allungare e prendersi il titolo iridato. Un episodio determinante, secondo quanto affermato dal vicecampione del mondo nelle rituali dichiarazioni al termine della prova, come si legge nelle parole riportate da SpazioCiclismo. Così Van: “Ovviamente sono deluso, ad un certo punto ero in una situazione favorevole, ma quellami ha fatto perdere tempo. Penso sia successo vicino alla zona del traguardo. Non sono rimasto subito a terra, ma comunque mi ha frenato. Ad ogni modo, in quella circostanza ho perso una trentina di secondi e alla fine ero vicino a ...

