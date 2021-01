sportli26181512 : Benevento, ceduto Iemmello al Frosinone a titolo definitivo: Il centravanti rientra dalla Spagna e scende in Serie… - AngeloBattisti : Ultime ore di #calciomercato, il #Frosinone piazza il colpo #Iemmello. Arriva a titolo definitivo dal #Benevento. I… - effe1312 : RT @de_dbn: E comunque, l' errore più grande dopo la partita di Benevento è essersi illusi che Zaza potesse finalmente tornare utile alla c… - GranataAndy : RT @de_dbn: E comunque, l' errore più grande dopo la partita di Benevento è essersi illusi che Zaza potesse finalmente tornare utile alla c… - de_dbn : E comunque, l' errore più grande dopo la partita di Benevento è essersi illusi che Zaza potesse finalmente tornare… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento ceduto

... il centravanti, esploso nel Foggia (dove si guadagnò il titolo di 'Re Pietro') e che in Serie A ha indossato la maglia del Sassuolo , chiude la sua esperienza al, essendo statoai ...L'Inter ospiterà in serata unun poco rimaneggiato: altra squadra che gode di una ... I friulani hannoLasagna al Verona e l'hanno sostituito con Llorente, i liguri non avranno ancora a ...BENEVENTO - Pietro Iemmello riparte dal Frosinone: il centravanti, esploso nel Foggia (dove si guadagnò il titolo di 'Re Pietro') e che in Serie A ha indossato la maglia del Sassuolo, chiude la sua es ...BENEVENTO - Il Frosinone si assicura dal Benevento il miglior centravanti della scorsa Serie B: Pietro Iemmello, esploso in C nel Foggia (dove si guadagnò il titolo di 'Re Pietro') e che in Serie A ha ...