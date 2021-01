A.Saudita: Anzaldi, 'Conte prenda distanze da Travaglio o interrompere trattative governo' (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen (Adnkronos) - "Su Rai3 Travaglio, invitato in qualità di sostenitore di Conte, paragona Renzi al terrorista Bin Laden, con un rancore che non dovrebbe avere nulla a che fare col servizio pubblico. Se non arrivano prese di distanza da Conte, per me andrebbe interrotta ogni trattativa di governo". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva Michele Anzaldi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen (Adnkronos) - "Su Rai3, invitato in qualità di sostenitore di, paragona Renzi al terrorista Bin Laden, con un rancore che non dovrebbe avere nulla a che fare col servizio pubblico. Se non arrivano prese di distanza da, per me andrebbe interrotta ogni trattativa di". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva Michele

speranza58 : @Michele_Anzaldi Interrompere trattative per crisi aperta da Renzi con una pandemia in corso, per cosa? Perchè il g… - geronimo232 : @iolsss @Michele_Anzaldi @TeresaBellanova In effetti sognare il costo del lavoro dell'Arabia Saudita non mi sembra… - TTrollalla : @Michele_Anzaldi @TeresaBellanova Ma perché vi ostinate a dire che siete di centrosinista? Il centrosinistra è il p… - nanni76 : @Michele_Anzaldi @ItaliaViva #arabiaviva ''L'Arabia Saudita può essere il luogo di un nuovo Rinascimento'. - AndreaNoril : @Michele_Anzaldi @ItaliaViva censura?! ma se fino a qualche giorno fa era in arabia saudita a farsi l'undicesimo co… -

