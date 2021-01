Vaccini, Arcuri alle Regioni: entro febbraio altre 4 milioni di dosi (anziché 7). “Anche Moderna in ritardo, recupererà a marzo” (Di sabato 30 gennaio 2021) I ritardi nelle consegne dei Vaccini anti-Covid da parte di Pfizer, Astrazeneca e ora pure di Moderna si riflettono inevitabilmente sulla campagna di somministrazione elaborata dal governo. Lo certifica, nel corso del vertice con le Regioni che si è svolto oggi, il commissario all’emergenza Domenico Arcuri: a febbraio, spiega, arriveranno altre 4 milioni di dosi così da arrivare a fine mese con “6.364.808 dosi consegnate”. In questo modo si potrà “finire il primo target” previsto dal piano, cioè i medici, gli operatori sanitari e gli anziani nelle Rsa, per poi “iniziare il secondo” (over 80 e insegnanti). Numeri che tengono conto della riduzione del 60% delle consegne da parte di Astrazeneca, del 20% da parte di Pfizer (almeno nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) I ritardi nelle consegne deianti-Covid da parte di Pfizer, Astrazeneca e ora pure disi riflettono inevitabilmente sulla campagna di somministrazione elaborata dal governo. Lo certifica, nel corso del vertice con leche si è svolto oggi, il commissario all’emergenza Domenico: a, spiega, arriverannodicosì da arrivare a fine mese con “6.364.808consegnate”. In questo modo si potrà “finire il primo target” previsto dal piano, cioè i medici, gli operatori sanitari e gli anziani nelle Rsa, per poi “iniziare il secondo” (over 80 e insegnanti). Numeri che tengono conto della riduzione del 60% delle consegne da parte di Astrazeneca, del 20% da parte di Pfizer (almeno nella ...

MediasetTgcom24 : Vaccini, Arcuri: 'Anche Moderna consegnerà il 20% di dosi in meno' - matteosalvinimi : #Arcuri. Un membro del suo staff arrestato per ‘ndrangheta, bandi per mascherine sotto inchiesta, segnalazioni di B… - matteosalvinimi : Vaccini e siringhe, scelte illogiche, ritardi, indagini e soldi sprecati, addirittura un collaboratore del team ant… - fattoquotidiano : Vaccini, Arcuri alle Regioni: entro febbraio altre 4 milioni di dosi (anziché 7). “Anche Moderna in ritardo, recupe… - Roky99760738 : RT @GiovaQuez: Il commissario Arcuri, che ha il mandato di dirigere il piano vaccini, è anche amministratore delegato di Invitalia che ha i… -