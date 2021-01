Ultime Notizie Roma del 30-01-2021 ore 20:10 (Di sabato 30 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno e mezza di un’apertura febbraio arrivano altri 4 milioni di vaccini che si trovano i due già arrivati devono essere garantiti E soprattutto noi dobbiamo somministrare in tempi rapidissimi lo dice il ministro boccia il vertice con le regioni sul piano vaccini Ok ad astrazeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione intervenuto il personale selezionato aggiunto il ministro speranza catene ora le indicazioni dell’aifa ricordando come in Germania è stato autorizzato l’utilizzo del vaccino fino a 65 anni Cambiamo argomento la condanna della sindaca di Torino Chiara appendino per i fatti di Piazza San Carlo ha provocato una reazione dei sindaci italiani 1192 hanno sottoscritto un appello del presidente di Anci per sollecitare il Parlamento ha una revisione del testo unico degli enti ... Leggi su romadailynews (Di sabato 30 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno e mezza di un’apertura febbraio arrivano altri 4 milioni di vaccini che si trovano i due già arrivati devono essere garantiti E soprattutto noi dobbiamo somministrare in tempi rapidissimi lo dice il ministro boccia il vertice con le regioni sul piano vaccini Ok ad astrazeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione intervenuto il personale selezionato aggiunto il ministro speranza catene ora le indicazioni dell’aifa ricordando come in Germania è stato autorizzato l’utilizzo del vaccino fino a 65 anni Cambiamo argomento la condanna della sindaca di Torino Chiara appendino per i fatti di Piazza San Carlo ha provocato una reazione dei sindaci italiani 1192 hanno sottoscritto un appello del presidente di Anci per sollecitare il Parlamento ha una revisione del testo unico degli enti ...

