Torino-Fiorentina 1-1 | Cairo | “Preso un gol da polli | manca un rigore a favore”

"Nella ripresa si è giocato pochissimo, dispiace per il gol preso un po' da polli e per il rigore che non ci hanno dato: era molto più rigore questo che quello di Benevento". È questo il commento del presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo il pari interno per 1-1 contro la Fiorentina. Un pareggio arrivato nonostante la doppia superiorità numerica a causa delle espulsioni di Castrovilli e Milenkovic. "Purtroppo abbiamo pochi punti, ma alcune ne hanno meno e dobbiamo farne di più" ha chiosato Cairo abbandonando lo Stadio Olimpico Grande Torino.

