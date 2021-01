Scienze | è morto il biologo Lewis Wolpert | il divulgatore dei segreti delle cellule

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Londra, 30 gen. - (Adnkronos) - Ilbritannico, scienziato di fama internazionale oltre che prolifico scrittore escientifico, èall'età di 91 anni per le complicazioni del Covid. La notizia della scomparsa, avvenuta giovedì 28 gennaio, è riportata oggi dalla stampa londinese.era professore emerito di biologia applicata alla medicina presso il dipartimento di anatomia dell'University College di Londra.ha lavorato per alcuni anni in Sud Africa, dove era nato il 19 ottobre 1929, nel campo dell'ingegneria civile prima di dedicarsi alla ricerca in biologia cellulare presso il King's College di Londra e l'Imperial College di Londra. Era membro della Royal Society e della Royal Society of Literature ed era stato ...