Sci alpino | la Valanga Rosa pronta a conquistare Garmisch Vinatzer e compagni a caccia di un risultato a Chamonix

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il sabato della Coppa del Mondo di scisi divide tra la Germania, con il superG diin programma, e la Francia, con il primo dei due slalom di. In casa Italia c’è sicuramente grande attesa per la gara sulle nevi tedesche, con lache èad aumentare il proprio bottino di vittorie e podi in una stagione finora eccezionale. Tempo permettendo aoggi si dovrebbe correre il primo dei due superG in programma. Le condizioni del meteo nei giorni scorsi non ha permesso il corretto svolgimento delle prove di discesa e dunque la FIS ha deciso per la cancellazione della libera e la sostituzione con un secondo supergigante. La favorita sembra essere Lara Gut-Behrami, reduce dalla bella vittoria di Crans Montana, che le ha permesso ...

_Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - Venice_Carnival : Il Carnevale di Venezia tra gli ospiti di #Cortina2021 La Cerimonia di Apertura dei Mondiali di Sci Alpino, che si… - Coninews : SPETTACOLO TRICOLORE! ?????? Sofia #Goggia trionfa anche nella seconda discesa di Crans Montana! La festa azzurra è… - zazoomblog : Sabato Rai Sport Palinsesto 30 Gennaio 2021 Sci Alpino Pallavolo Ciclocross Vela - #Sabato #Sport #Palinsesto… - MirkovicRN : RT @RaiSport: #Cortina2021: a #Garmisch e #Chamonix le ultime chiamate ?? Un posto libero in squadra jet azzurre, due per gli slalomisti?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

Due slalom per gli uomini a Chamonix e due superG per le donne a Garmisch - Partenkirchen nel fine settimana chiudono il programma pre - Mondiali della coppa del mondo die per molti saranno prove decisive per accedere nelle rispettive squadre nazionali, azzurri compresi. In Baviera saranno protagoniste le ragazze jet in una disciplina in cui le italiane ...Saranno un lascito per il turista, per l'appassionato di. Abbiamo lavorato su sei piste. Il 90% ... un evento che interesserà la montagna di tutto l'arco. La Fisi ha fatto il massimo, perché ...Il sabato della Coppa del Mondo di sci alpino si divide tra la Germania, con il superG di Garmisch in programma, e la Francia, con il primo dei due slalom di Chamonix. In casa Italia c'è sicuramente g ...Giornata diversa rispetto al programma iniziale quella odierna per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino femminile e maschile: oggi, sabato 30 gennaio, si terrà a Garmisch, in Germania, un ...