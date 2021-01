Sampdoria-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di sabato 30 gennaio 2021) Sampdoria-Juventus si gioca oggi, sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18.00. La sfida sarà valida per la 20^ giornata di Serie A, ovvero la prima del girone di ritorno del massimo campionato italiano. A Genova, i bianconeri giocano con la voglia di riagganciare le primissime posizioni. I padroni di casa, ovviamente, proveranno a dire la loro per proseguire nel buon momento di forma.Sampdoria-Juventus, le probabili formazionicaption id="attachment 1086789" align="alignnone" width="759" Sampdoria-Juventus (getty images)/captionLe squadre sembrano essere già ben chiare nella testa degli allenatori. La Sampdoria di Ranieri dovrebbe scendere in campo con Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021)si gioca, sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18.00. La sfida sarà valida per la 20^ giornata di Serie A, ovvero la prima del girone di ritorno del massimo campionato italiano. A Genova, i bianconeri giocano con la voglia di riagganciare le primissime posizioni. I padroni di casa, ovviamente, proveranno a dire la loro per proseguire nel buon momento di forma., le probabili formazionicaption id="attachment 1086789" align="alignnone" width="759"(getty images)/captionLe squadre sembrano essere già ben chiare nella testa degli allenatori. Ladi Ranieri dovrebbe scendere in campo con Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, ...

juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : ?? Ore 13 ?? ???????? le parole di Mister @Pirlo_official su @JuventusTV! ?? - juventusfc : Di sicuro, se diciamo ??5??Goals contro la Samp, uno lo ricordate subito... Take a look: - MCalcioNews : Sampdoria-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in TV - ItaSportPress : Sampdoria-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi - -