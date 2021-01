Sabrina Salerno, la confessione shock a Verissimo: “Avevo solo 17 anni…” (Di sabato 30 gennaio 2021) L’icona sexy degli anni ’80 racconta il difficile rapporto con il suo ex manager Gianpiero Menzione. Sabrina Salerno sarà una delle ospiti che Silvia Toffanin riceverà nel suo salotto di Verissimo. Stando alle anticipazioni, la cantante si lascerà andare a dichiarazioni sconvolgenti sul suo ex manager Gianpiero Menzione. Il “signore delle curve” come era soprannominato nell’entourage, lanciò la carriera di molte conosciute del mondo dello spettacolo, da Carmen Russo a Serena Grandi, passando per Fanny Cadeo e persino Moana Pozzi prima del porno. Leggi anche -> Il dramma che mette a rischio la carriera di Nek: il doloroso motivo Sabrina Salerno: “Era un manipolatore diabolico” L’intervista dalla Toffanin toccherà vari punti della vita e della carriera di Sabrina ... Leggi su ck12 (Di sabato 30 gennaio 2021) L’icona sexy degli anni ’80 racconta il difficile rapporto con il suo ex manager Gianpiero Menzione.sarà una delle ospiti che Silvia Toffanin riceverà nel suo salotto di. Stando alle anticipazioni, la cantante si lascerà andare a dichiarazioni sconvolgenti sul suo ex manager Gianpiero Menzione. Il “signore delle curve” come era soprannominato nell’entourage, lanciò la carriera di molte conosciute del mondo dello spettacolo, da Carmen Russo a Serena Grandi, passando per Fanny Cadeo e persino Moana Pozzi prima del porno. Leggi anche -> Il dramma che mette a rischio la carriera di Nek: il doloroso motivo: “Era un manipolatore diabolico” L’intervista dalla Toffanin toccherà vari punti della vita e della carriera di...

