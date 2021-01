Roma | schianto in moto a San Basilio Ragazzo di 22 anni perde il controllo | cade e muore

(Di sabato 30 gennaio 2021), tragico incidente:ciclista. Ha perso ildella sua Honda Cbr schiantandosi sull'asfalto e morendo sul colpo. È successo intorno alle 23 di ieri, in via del Casale di San ...

Roma, tragico incidente: muore motociclista. Ha perso il controllo della sua Honda Cbr schiantandosi sull'asfalto e morendo sul colpo. È successo intorno alle 23 di ieri, in via del Casale di San ...Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale: sta agli gli agenti del IV Gruppo Tiburtino fare tutti gli accertamenti.