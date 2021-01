Quando riaprono palestre e piscine nel 2021? Cosa succede a gennaio | febbraio e marzo?

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante la crisi di governo, il Premier Conte è al lavoro assieme ai membri del governo sulle nuove restrizioni che partiranno dal 16. Sono previste novità per quanto riguarda? Potranno finalmente a riaprire? In base a quali condizioni? Non arrivano notizie confortanti, soprattutto dal ministro Speranza: “La situazione – ha dichiarato – non può essere sottovalutata. Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata”. Pur essendoci stata qualche speranza in merito a una riapertura, leterranno chiuse le loro porte anche dopo il 16. Durante la riunione sulle nuove misure da prendere, il ministro Speranza ha affermato: “Confermiamo che anche tra zone gialle restano divieti di spostamento con le deroghe note. ...

Ore 11,15 " Musei Vaticani riaprono da lunedì 1 febbraio " "È ufficiale: i Musei Vaticani riaprono dal lunedì al venerdì. 'Ripartiamo con grande forza e con la convinzione dell'... 'Dopo più di due mesi di stop, lunedì quando la Liguria passerà in zona gialla riapriranno anche i... Nuovo corso per L'American Academy in Rome che per l'anno 2021 presenta un nuovo programma, un nuovo gruppo di fellows e un nuovo direttore, Avinoam Shalem... "Siamo pronti a fare la nostra parte per permettere agli oltre 70mila studenti pendolari delle superiori del Veneto – ricordiamo che in via prudenziale la Regione ha chiesto alle scuole di attestarsi...