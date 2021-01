SkySport : Psg, Pochettino cade dopo un tunnel di Di Maria in una partitella. VIDEO - ItaSportPress : Psg, Di Maria e il 'benvenuto' a Pochettino: super tunnel ed esultanza esagerata (VIDEO) - - sportli26181512 : Psg, Pochettino cade dopo un tunnel di Di Maria in una partitella. VIDEO: Nel Psg non si fanno sconti a nessuno, ne… - Toretto94710 : RT @FoootballPlanet: Angel di Maria destroyed Pochettino in PSG’s training ?? - TheChelsFanatic : RT @Football: Angel di Maria destroyed Pochettino in PSG’s training ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Maria

(4 - 2 - 3 - 1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa; Paredes, Verratti; Di, Mbappé, Neymar; Icardi. Allenatore: Pochettino. Dove vederla in TV e in streaming L'incontro Lorient - ......10 This Is DAZN ore 16:30 Serie A: Atalanta vs Lazio (replica) ore 18:25 This Is DAZN ore 18:45 Ligue 1: Lorient vs(replica) ore 20:40 This Is DAZN ore 21:00 Intervista a Diore 21:30 Liga:...Ecco il siparietto andato in scena durante un allenamento del Psg. Il benvenuto di Ángel Di María per Mauricio Pochettino è indimenticabile ...Le dichiarazioni di Di Maria su Messi: "Sogno di giocare con lui in un club. Oggi c'è una possibilità. Futuro? Mia moglie spinge per restare" ...