Prada Cup, risultati e classifica semifinale: Luna Rossa vince 4-0, American Magic senza scampo (Di sabato 30 gennaio 2021) Le semifinali di Prada Cup sono cominciate col botto per Luna Rossa. Il Team Prada Pirelli ha letteralmente surclassato American Magic, portandosi avanti 2-0 nella serie al meglio delle sette regate: domani James Spithill e compagni avranno la prima opportunità di chiudere i conti. Il copione delle due gare odierne si è rivelato identico. Luna Rossa ha dominato Patriot in partenza, guadagnando subito un vantaggio che è poi aumentato costantemente lato dopo lato. L'imbarcazione tricolore ha impressionato in condizioni di vento forte tra i 16 ed i 20 nodi, sulla carta non ideali. I miglioramenti rispetto al round robin appaiono evidenti, tuttavia sarà vietato abbassare la guardia. La flotta italiana ha vinto la prima regata con un gap di 2'43" e la ...

