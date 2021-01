Nuova frana minaccia statale 131 Sardegna, traffico deviato (Di sabato 30 gennaio 2021) Un nuovo cedimento franoso si è registrato questa sera nel versante collinare che sovrasta la statale 131 all'altezza di Bonorva (Sassari). Lo smottamento del terreno all'altezza del chilometro 161 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 30 gennaio 2021) Un nuovo cedimento franoso si è registrato questa sera nel versante collinare che sovrasta la131 all'altezza di Bonorva (Sassari). Lo smottamento del terreno all'altezza del chilometro 161 ...

AnsaSardegna : Nuova frana minaccia statale 131 Sardegna, traffico deviato. Anas sul posto, sindaco Bonorva (Sassari) 'massima pru… - CentroMeteoITA : #METEO - Grossa #FRANA uccide 5 persone in #Papua Nuova #Guinea: ci sarebbero anche 3 dispersi, i dettagli - UCMediaValle : ?? Bagni di Lucca.. Frana sul Brennero, Michelini: “Serve una nuova viabilità di collegamento tra Bagni di Lucca e l… - il_piccolo : Entro la fine della settimana si apriranno i lavori in strada del Friuli, dove è avvenuto uno smottamento a dicembr… - nicola_vecchio : RT @vocedelpatriota: Statale Brennero Fantozzi (FdI): “Intervenire immediatamente per mettere in sicurezza una nuova frana che ha travolto… -