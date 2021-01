Mostre virtuali immersive, in Francia diventano “di Stato” mentre in Italia si va a rilento: perché sono già il futuro (e non c’entra solo la pandemia) (Di sabato 30 gennaio 2021) La sorpresa è arrivata il giorno della Befana. Lo scorso 6 gennaio la Francia ha annunciato che le Mostre immersive virtuali divengono un affare di Stato, perché a produrle sarà la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais, società pubblica a carattere industriale e commerciale, dotata di autonomia finanziaria. La Rmn – Grand Palais oggi gestisce in Francia 34 musei (tra i quali il Louvre, il Rodin e il museo d’Orsay), ma nonostante ciò scommette su un futuro immersivo e virtuale fatto di grandi Mostre, di immagini ed emozioni, per il quale c’è chi è disposto a fare la fila proprio come se si trattasse di un museo o di una galleria dove poter ammirare opere reali. E l’Italia? Il ministero per i Beni e le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) La sorpresa è arrivata il giorno della Befana. Lo scorso 6 gennaio laha annunciato che ledivengono un affare dia produrle sarà la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais, società pubblica a carattere industriale e commerciale, dotata di autonomia finanziaria. La Rmn – Grand Palais oggi gestisce in34 musei (tra i quali il Louvre, il Rodin e il museo d’Orsay), ma nonostante ciò scommette su unimmersivo e virtuale fatto di grandi, di immagini ed emozioni, per il quale c’è chi è disposto a fare la fila proprio come se si trattasse di un museo o di una galleria dove poter ammirare opere reali. E l’? Il ministero per i Beni e le ...

Neowave_79 : RT @GaEstensi: Avete dato un'occhiata alle mostre virtuali sul nostro sito? Vi consigliamo di non perdere 'Meravigliose Avventure', un giro… - ModenaDintorni : RT @GaEstensi: Avete dato un'occhiata alle mostre virtuali sul nostro sito? Vi consigliamo di non perdere 'Meravigliose Avventure', un giro… - Anubi_Inpw : RT @GaEstensi: Avete dato un'occhiata alle mostre virtuali sul nostro sito? Vi consigliamo di non perdere 'Meravigliose Avventure', un giro… - ftruci : RT @GaEstensi: Avete dato un'occhiata alle mostre virtuali sul nostro sito? Vi consigliamo di non perdere 'Meravigliose Avventure', un giro… - GaEstensi : Avete dato un'occhiata alle mostre virtuali sul nostro sito? Vi consigliamo di non perdere 'Meravigliose Avventure'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostre virtuali Una mostra virtuale per conoscere un artista del '700, fan di Raffaello

milanocastello.it Leggi anche › Mostre virtuali: A Palazzo Pretorio l'opulenza dei fiori dipinti napoletani › 'Raffaello. L'Accademia di San Luca e il mito dell'Urbinate': la mostra è ...

Progetto 'Lazio Contemporaneo' vinto dalla Projenia

...aspetti tradizionali dell'allestimento espositivo e l'innovazione dettata dagli ambienti virtuali ... molti dei linguaggi e metodi della valorizzazione sviluppati dalla tradizione (mostre ed esposizioni ...

Ostra Vetere, mostre virtuali al polo museale. Valmisa Visite virtuali in uno spazio su internet

Il percorso offre anche una ricca raccolta di immagini d'epoca e video con le testimonianze dei dipendenti e collaboratori: insieme raccontano la storia di una tradizione manifatturiera e di una comun ...

MAV, il passato nel futuro

Ricostruzioni scenografiche, interfacce visuali e ologrammi: il MAV accompagna in un viaggio virtuale nell’Herculaneum del 79 d.C. ERCOLANO (NA) – L'articolo ...

milanocastello.it Leggi anche ›: A Palazzo Pretorio l'opulenza dei fiori dipinti napoletani › 'Raffaello. L'Accademia di San Luca e il mito dell'Urbinate': la mostra è ......aspetti tradizionali dell'allestimento espositivo e l'innovazione dettata dagli ambienti... molti dei linguaggi e metodi della valorizzazione sviluppati dalla tradizione (ed esposizioni ...Il percorso offre anche una ricca raccolta di immagini d'epoca e video con le testimonianze dei dipendenti e collaboratori: insieme raccontano la storia di una tradizione manifatturiera e di una comun ...Ricostruzioni scenografiche, interfacce visuali e ologrammi: il MAV accompagna in un viaggio virtuale nell’Herculaneum del 79 d.C. ERCOLANO (NA) – L'articolo ...