Milan | Pioli | “Risposta importante della squadra Complimenti a Leao”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il tecnico rossonero Stefanoha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Bologna: " Per vincere in questo campionato bisogna fare fatica, ma oggi abbiamo creato tanto anche se poi abbiamo commesso un'ingenuità che li ha rimessi in gioco ma è bello vincere così. Oggi ho ricevuto unaforte dalla. Negli ultimi due giorni avevamo alzato ritmo e qualità e oggi si è visto in campo.? Meritaperchè oggi ha giocato una grande partita, vincendo tanti duelli. Più giocatori abbiamo a disposizione e più abbiamo possibilità di fare cambi, adesso abbiamo finalmente una settimana intera per preparare la prossima partita". caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000", getty images/caption ITA Sport ...

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Bologna vinta 2 - 1 in trasferta. Il Milan non fallisce, passa a Bologna 2 - 1 e scappa a +5 sull'Inter. Un gol per tempo per la squadra di Pioli, che riprende la sua corsa dopo le due sconfitte consecutive con Atalanta e Inter.