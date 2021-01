Lotteria degli scontrini | dal 1° febbraio si parte con 10 premi da 100mila euro

LegaSalvini : ALLEGRI! LUNEDÌ PARTE LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI! ++ BASTA PAGLIACCIATE!!! ++ - Noiconsalvini : ALLEGRI! LUNEDÌ PARTE LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI! ++ BASTA PAGLIACCIATE!!! ++ - Agenzia_Ansa : Parte da domani la lotteria degli scontrini come funziona e quanto si vince #ANSA - galata_mf : RT @zucconideputato: Ma non era più logico che i premi della #lotteria degli #scontrini venissero destinati alle famiglie e alle imprese in… - Ambrogi31590686 : RT @zucconideputato: Ma non era più logico che i premi della #lotteria degli #scontrini venissero destinati alle famiglie e alle imprese in… -

Chi sognava di vincere 5 milioni di euro con lascontrini spendendo un euro al bar farà bene a tenere gli occhi chiusi ancora per un po' per non rimanere deluso. Il gioco a premi anti - evasione parte domani, ma per la prima ...scontrini , premi da 100 mila euro per chi compra e da 20 mila euro per chi vende. Si comincia il 1° febbraio mentre i primi premi saranno distribuiti dall'11 marzo. La...di Achille Perego Dopo due rinvii (il 1° luglio e il 1° gennaio) esordirà domani (1° febbraio) la Lotteria degli scontrini. Il concorso che premia consumatori ed esercenti e, come il cashback, rientra ...Come ottenere il codice personale, quali sono i premi, quando ci sono le estrazioni: ecco la guida con tutto quello che c'è da sapere ...