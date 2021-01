LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Lara Gut-Behrami favorita, Sofia Goggia ci prova (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti delle azzurre a Garmisch – Le convocate italiane – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo SuperGigante di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. La pista denominata Kandahar, prova ad entrare ufficialmente in scena, dopo un programma stravolto per colpa del maltempo. Si disputeranno due SuperG e non più una discesa e un SuperG e si inizierà oggi alle ore 11.00 con la prima gara del weekend. Tutto questo, ovviamente, meteo permettendo. Se, come si spera, la situazione si regolarizzerà, le protagoniste del Circo Bianco inizieranno a fare sul ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI precedenti delle azzurre a– Le convocate italiane – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alladel primoigante di-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021. La pista denominata Kandahar,ad entrare ufficialmente in scena, dopo un programma stravolto per colpa del maltempo. Si disputeranno duee non più una discesa e une si inizierà oggi alle ore 11.00 con la prima gara del weekend. Tutto questo, ovviamente, meteo permettendo. Se, come si spera, la situazione si regolarizzerà, le protagoniste del Circo Bianco inizieranno a fare sul ...

Fabio02470522 : RT @Federcongressi: La events&live industry italiana trasmette positivi segnali di rilancio. @cortina2021 con @TriumphGroupInt in diretta i… - SkySport : ?? SKY SPORT LA TUA CASA DELLO SPORT ?? 30-31 gennaio 2021: uno straordinario weekend di eventi LIVE ? #SkySport… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch in DIRETTA: prova cancellata, rivoluzionato il programma del week-end - AAlbarelli : RT @Federcongressi: La events&live industry italiana trasmette positivi segnali di rilancio. @cortina2021 con @TriumphGroupInt in diretta i… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Falun in DIRETTA: partite le donne con Martina Di Centa. Bolshunov vince tra gli uomin… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci Francesco De Fabiani 25° nella 15 km di Falun

La tre giorni di gare di Coppa del Mondo di sci di fondo a Falun, in Svezia , si apre con la 15 km a tecnica libera che ha visto la vittoria di ... http://live.fis - ski.com/cc - 4137/results - pda.htm

TIM, su TIMVision arriva Discovery Plus

... mentre nella sezione Replay è possibile accedere allo streaming live dei canali Discovery: Nove, ... gli sport invernali tra cui ad esempio Mondiali di sci di Cortina al via l'8 febbraio 2021 e i ...

LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch in DIRETTA: prova cancellata, rivoluzionato il programma del week-end OA Sport LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Lara Gut-Behrami favorita, Sofia Goggia ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti delle azzurre a Garmisch - Le convocate italiane - La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo supergi ...

LIVE Sci alpino, Slalom Chamoniz in DIRETTA: Alex Vinatzer cerca la scintilla, Razzoli mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL PRIMO SLALOM DI CHAMONIX Programma, orari, tv, pettorali di partenza - La presentazione degli slalom di Chamonix - I precedenti de ...

La tre giorni di gare di Coppa del Mondo didi fondo a Falun, in Svezia , si apre con la 15 km a tecnica libera che ha visto la vittoria di ... http://.fis - ski.com/cc - 4137/results - pda.htm... mentre nella sezione Replay è possibile accedere allo streamingdei canali Discovery: Nove, ... gli sport invernali tra cui ad esempio Mondiali didi Cortina al via l'8 febbraio 2021 e i ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti delle azzurre a Garmisch - Le convocate italiane - La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo supergi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL PRIMO SLALOM DI CHAMONIX Programma, orari, tv, pettorali di partenza - La presentazione degli slalom di Chamonix - I precedenti de ...