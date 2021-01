LIVE Sampdoria-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: Pirlo sfida l’ex Ranieri a Marassi! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 L’Atalanta ha eliminato la Lazio ai quarti di finale mentre gli azzurri hanno superato lo Spezia per 4-2: l’unico confronto stagionale è finito 4-1 per il Napoli. 17.29 Madama sfiderà l’Inter in semifinale in un remake del 2-0 di San Siro inflitto da Antonio Conte al suo allievo: un doppio confronto per un posto in finale contro Atalanta o Napoli. 17.27 Proprio la Juventus ha sfidato i rossoblu nella coppa nazionale: dopo la vittoria ai supplementari, i bianconeri hanno schiantato per 4-0 la SPAL. 17.24 I padroni di casa possono dedicarsi al campionato: attualmente sono al decimo posto e senza la Coppa Italia (dopo l’eliminazione con il Genoa) potrebbero togliersi diverse soddisfazioni. 17.22 La squadra di Claudio Ranieri ha vinto nelle ultime due contro ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.31 L’Atalanta ha eliminato la Lazio ai quarti di finale mentre gli azzurri hanno superato lo Spezia per 4-2: l’unico confronto stagionale è finito 4-1 per il Napoli. 17.29 Madama sfiderà l’Inter in semifinale in un remake del 2-0 di San Siro inflitto da Antonio Conte al suo allievo: un doppio confronto per un posto in finale contro Atalanta o Napoli. 17.27 Proprio lahato i rossoblu nella coppa nazionale: dopo la vittoria ai supplementari, i bianconeri hanno schiantato per 4-0 la SPAL. 17.24 I padroni di casa possono dedicarsi al campionato: attualmente sono al decimo posto e senza la Coppa Italia (dopo l’eliminazione con il Genoa) potrebbero togliersi diverse soddisfazioni. 17.22 La squadra di Claudioha vinto nelle ultime due contro ...

