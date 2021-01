Le abitudini in bagno che creano più conflitti nella coppia (Di sabato 30 gennaio 2021) Non sostituire il rotolo di carta igienica è in cima alle cattive abitudini che le donne trovano iper fastidiose nel proprio marito/fidanzat/compagno in bagno, la zona della casa in cui avvengono numerose battaglie e diatribe domestiche. Non solo: il 65% dei partner romperebbe con l’altro se avesse cattive abitudini igieniche. Lo evidenzia una ricerca britannica condotta dagli esperti di Showerstoyou che ha indagato sulle cose che in toilette danno maggiormente fastidio fino ad arrivare a influenzare la stabilità di una coppia. Leggi su vanityfair (Di sabato 30 gennaio 2021) Non sostituire il rotolo di carta igienica è in cima alle cattive abitudini che le donne trovano iper fastidiose nel proprio marito/fidanzat/compagno in bagno, la zona della casa in cui avvengono numerose battaglie e diatribe domestiche. Non solo: il 65% dei partner romperebbe con l’altro se avesse cattive abitudini igieniche. Lo evidenzia una ricerca britannica condotta dagli esperti di Showerstoyou che ha indagato sulle cose che in toilette danno maggiormente fastidio fino ad arrivare a influenzare la stabilità di una coppia.

UnTemaAlGiorno : RT @AleAlle89: #AncoraOggi lo faccio: Non piegare l'asciugamano in bagno. Perché le vecchie abitudini non muoiono mai ???? - AleAlle89 : #AncoraOggi lo faccio: Non piegare l'asciugamano in bagno. Perché le vecchie abitudini non muoiono mai ???? -

Ultime Notizie dalla rete : abitudini bagno Come insegnare l'igiene personale a bambini e adolescenti

... come dentifricio, spazzolino, ma anche sapone o bagno schiuma. In commercio ne esistono di tanti ... La crescita: l'igiene personale degli adolescenti Con la crescita, si sa, le abitudini di ognuno di ...

4 abitudini quotidiane che puoi cambiare per migliorare la tua salute

... ma anche fare attenzione ad alcune abitudini, come mantenere le distanze, evitare i luoghi ... Che tu faccia il bagno, la doccia o alzi il riscaldamento durante una lezione di yoga a casa, prova a ...

Le abitudini in bagno che creano più conflitti nella coppia Vanity Fair Italia Le abitudini in bagno che creano più conflitti nella coppia

Proprio il bagno è la stanza della casa che mette a dura prova le coppie. Attenzione a non sottovalutare il basso livello di tolleranza rispetto a piccole abitudini del partner, che potrebbero portare ...

Da bibliotecaria a imprenditrice «Questo è un lavoro bellissimo»

Il Bagno Italia di Lido Estensi è gestito da una famiglia intera «I clienti vogliono attenzioni, conosco i loro nomi e le abitudini» ...

... come dentifricio, spazzolino, ma anche sapone oschiuma. In commercio ne esistono di tanti ... La crescita: l'igiene personale degli adolescenti Con la crescita, si sa, ledi ognuno di ...... ma anche fare attenzione ad alcune, come mantenere le distanze, evitare i luoghi ... Che tu faccia il, la doccia o alzi il riscaldamento durante una lezione di yoga a casa, prova a ...Proprio il bagno è la stanza della casa che mette a dura prova le coppie. Attenzione a non sottovalutare il basso livello di tolleranza rispetto a piccole abitudini del partner, che potrebbero portare ...Il Bagno Italia di Lido Estensi è gestito da una famiglia intera «I clienti vogliono attenzioni, conosco i loro nomi e le abitudini» ...