Lava il cane nella toelettatura | azzannata alla gola | gravissima

VERONA - È in gravi condizioni la donna che oggi, poco dopo le 11,30, è stata azzannata alla gola da un cane di grossa taglia in una toelettatura di S. Martino Buon Albergo. Si tratta di una dipendente del negozio per cani che è stata aggredita dall'animale mentre lo stava lavando. Sul posto sono subito ...