L'Aifa dà il via libera al vaccino AstraZeneca ma ne raccomanda l'uso fra i 18 e i 55 anni (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Via libera condizionato dell'Aifa al vaccino di AstraZeneca, che ieri aveva ricevuto l'ok dell'Ema. Dopo una lunga riunione della Commissione tecnico-scientifica, l'Agenzia italiana del farmaco ne ha "raccomandato l'utilizzo preferenziale" alle persone di età inferiore ai 55 anni. Si confermano, dunque, i dubbi sull'efficacia del vaccino AstraZeneca per i soggetti più anziani, vista la scarsità di pazienti di quelle fasce di età arruolati negli studi clinici. Aspetto sottolineato anche dall'Ema, che tuttavia aveva autorizzato il vaccino nell'Unione Europea per tutti i soggetti con più 18 anni. Anche l'Aifa formalmente si adegua alla decisione dell'Agenzia del farmaco europea, raccomandandone però l'utilizzo soprattutto per i più giovani. A questo punto sarà il ministero della Salute a ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Viacondizionato dell'Aifa al vaccino di AstraZeneca, che ieri aveva ricevuto l'ok dell'Ema. Dopo una lunga riunione della Commissione tecnico-scientifica, l'Agenzia italiana del farmaco ne ha "to l'utilizzo preferenziale" alle persone di età inferiore ai 55. Si confermano, dunque, i dubbi sull'efficacia del vaccino AstraZeneca per i soggetti più anziani, vista la scarsità di pazienti di quelle fasce di età arruolati negli studi clinici. Aspetto sottolineato anche dall'Ema, che tuttavia aveva autorizzato il vaccino nell'Unione Europea per tutti i soggetti con più 18. Anche l'Aifa formalmente si adegua alla decisione dell'Agenzia del farmaco europea,ndone però l'utilizzo soprattutto per i più giovani. A questo punto sarà il ministero della Salute a ...

Si apprende dall Aifa. Il nome di questo vaccino, come sempre nelle fasi di sperimentazione, sbarca anche nell Unione Europea con il via libera

All'indomani dell' approvazione dell'Ema , arriva anche il via libera dell' Aifa al vaccino AstraZeneca . Potrà quindi essere usato anche in Italia. La Commissione tecnico scientifica dell' Agenzia italiana del farmaco lo ha autorizzato per tutte le fasce di

All'indomani dell' approvazione dell'Ema , arriva anche il via libera dell' Aifa al vaccino AstraZeneca . Potrà quindi essere usato anche in Italia. La Commissione tecnico scientifica dell' Agenzia italiana del farmaco lo ha autorizzato per tutte le fasce di