La Liga in campo con grandi match non scontati

La Liga in campo con Real Madrid-Levante valida per la 21esima giornata. Si gioca sabato 30 gennaio alle 16.15. Qui i blancos sono favoriti dal momento che sono al secondo posto a 40 punti, mentre i rossoblù ospiti si trovano a metà classifica a quota 23. Reduce da sei risultati utili di fila con 3 vittorie e 3 pareggi, insieme alla qualificazione ai quarti di Coppa del Re, il Levante è in un forma strabiliante e sta giocando un'ottima seconda parte di stagione. Non si può dire lo stesso della squadra di Zidane che, oltre a trovarsi molto lontano dalla vetta, si è anche preso una sciagurata eliminazione dalla coppa nazionale per mano di Alcoyano, squadra di terza divisione, che ai supplementari e in 10 uomini ha battuto il Madrid.

Valencia-Elche sabato 30 gennaio

Commenta per primo Dopo l'anticipo di ieri, prosegue oggi la 21a giornata di Liga in Spagna. Si parte alle 14, con il Siviglia dell'ex Atalanta Gomez che gioca sul campo dell'Eibar per difendere il quarto posto e provare ad accorciare su Barcellona e Real Madrid. Alle 16.15, ...

La Liga in campo oggi e domani per una giornata indecifrabile ma soprattutto con molti pronostici difficilissimi da gestire.

