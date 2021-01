Grave lutto a Striscia la Notizia, morto improvvisamente lo storico personaggio. L’annuncio di Ezio Greggio: “Ci mancherai” (Di sabato 30 gennaio 2021) lutto nel mondo della televisione e dello spettacolo. Si spegne il “pavarotto” di Striscia la Notizia. Si chiamava Matteo Troiano e la dolorosa Notizia del decesso viene appresa attraverso il profilo Twitter di Ezio Greggio. Di Matteo verrà ricordata la capacità di fare sorridere e le sue più uniche che rare interpretazioni canore, stonate, dei brani sul palco di Sanremo. “È mancato Matteo Troiano il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato “Pavarotto”. Fece tante ospitate a Striscia La Notizia e a Veline . Oltre che un personaggio divertente era un signore ironico, educato, simpatico. Ci mancherà. Ciao Matteo”, recita questo il contenuto del messaggio di Ezio Greggio, che insieme a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 gennaio 2021)nel mondo della televisione e dello spettacolo. Si spegne il “pavarotto” dila. Si chiamava Matteo Troiano e la dolorosadel decesso viene appresa attraverso il profilo Twitter di. Di Matteo verrà ricordata la capacità di fare sorridere e le sue più uniche che rare interpretazioni canore, stonate, dei brani sul palco di Sanremo. “È mancato Matteo Troiano il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato “Pavarotto”. Fece tante ospitate aLae a Veline . Oltre che undivertente era un signore ironico, educato, simpatico. Ci mancherà. Ciao Matteo”, recita questo il contenuto del messaggio di, che insieme a ...

ilbassanese : Grave lutto a #MontorsoVicentino: la giovane frequentava l'Istituto Galilei di #Arzignano. «Ora una foto sul suo ba… - GiornaleVicenza : Grave lutto a #MontorsoVicentino: la giovane frequentava l'Istituto Galilei di #Arzignano. «Ora una foto sul suo ba… - Gianpie83096001 : GRAVE LUTTO ALLA RAI: POCO FA IL TRISTE ANNUNCIO - coccinellabruh : @PfPurpleguy ODDIO NO lutto per the office niente di grave - Domenico_Crocco : RT @CristinaCroccoP: #Sanremo è sicuramente piacevole, ma ci sono altre priorità mi pare. Si può dire? O è politicamente scorretto in Itali… -