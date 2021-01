Feltri cita Mussolini e consiglia Conte: “Se ne vada, lei ne capisce di pandemia come io di tori” (Di sabato 30 gennaio 2021) Vittorio Feltri, questa mattina, su “Libero“, ha assunto quasi toni paternalistici, amichevoli, quando si è rivolto direttamente al premier Conte, invitandolo a mandare tutti al diavolo e a tornare a ciò che sa fare meglio, l’avvocato, il professore, il cittadino qualunque. “E’ chiaro ormai che lei ne capisce di pandemia come io di tauromachia”. Ironia affilatissima, quella di Feltri, che non risparmia critiche e consiglie al premier dimissionario, come ne aveva riservate, nei giorni scorsi, all’Armata Brancaleone dei responsabili. Feltri a Conte: “Fosse in lei, me ne tornerei a Firenze” “Fossi nei panni del premier dimissionario manderei tutti al diavolo e fuggirei a Firenze a fare il professore universitario, impiego ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Vit, questa mattina, su “Libero“, ha assunto quasi toni paternalistici, amichevoli, quando si è rivolto direttamente al premier, invitandolo a mandare tutti al diavolo e a tornare a ciò che sa fare meglio, l’avvocato, il professore, il cittadino qualunque. “E’ chiaro ormai che lei nediio di tauromachia”. Ironia affilatissima, quella di, che non risparmia critiche e consiglie al premier dimissionario,ne aveva riservate, nei giorni scorsi, all’Armata Brancaleone dei responsabili.: “Fosse in lei, me ne tornerei a Firenze” “Fossi nei panni del premier dimissionario manderei tutti al diavolo e fuggirei a Firenze a fare il professore universitario, impiego ...

