Empoli | tris al Frosinone Pari fra Pordenone e Lecce

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ventesima giornata in serie B , la prima del girone di ritorno. L'batte 3 - 1 ilal Castellani e si conferma al comando della classifica: Kastanos porta in vantaggio i laziali, ...

Nel secondo tempo subito una chance per l'Empoli: La Mantia cerca il tris ma di fronte a sé trova un Bardi prodigioso. Il Frosinone quando attacca fa paura, ma a differenza dei suoi avversari non ...La squadra di Dionisi ribalta lo svantaggio iniziale, mentre Pordenone e Lecce si bloccano sull'1-1. Vincono anche Ascoli e Cosenza ...EMPOLI - FROSINONE 3-1 . EMPOLI: Brignoli; Sabelli (36' st Pirello), Romagnoli, Nikolaou, Terzic; Zurkowski (12' st Moreo), Stulac, Ricci; Bajrami (27' st Damiani); La Manti ...