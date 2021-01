Covid, Rezza: “Dati in lieve miglioramento grazie alle misure adottate nell’ultimo mese. Mantenere comportamenti prudenti” (Di sabato 30 gennaio 2021) II numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia iniziano a registrare un “lieve miglioramento“, a partire dall’indice di trasmissibilità Rt calato a 0.84. Il miglioramento dei Dati “anche se lieve è la conseguenza delle misure dell’ultimo mese, quindi bisogna continuare a Mantenere comportamenti prudenti“. Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel videomessaggio sul monitoraggio settimanale dell’epidemia. “Questa settimana il numero di casi tende leggermente a diminuire, l’incidenza che è ancora elevata si fissa a 289 per 100mila abitanti, in leggera flessione anche l’Rt 0.84 a livello nazionale. Per l’occupazione dei posti letto in terapia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) II numeri dell’epidemia da-19 in Italia iniziano a registrare un ““, a partire dall’indice di trasmissibilità Rt calato a 0.84. Ildei“anche seè la conseguenza delledell’ultimo, quindi bisogna continuare a“. Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni, nel videomessaggio sul monitoraggio settimanale dell’epidemia. “Questa settimana il numero di casi tende leggermente a diminuire, l’incidenza che è ancora elevata si fissa a 289 per 100mila abitanti, in leggera flessione anche l’Rt 0.84 a livello nazionale. Per l’occupazione dei posti letto in terapia ...

