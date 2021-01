Coronavirus | Mattarella “Uscire da pandemia impresa storica”

(Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La professione giornalistica è interrogata in profondità sulle modalità del suo esercizio, e sui principi irrinunciabili atti a garantire libertà, diritti dei cittadini, autonomia, pluralismo. Soltanto una stampa libera e plurale può presidiare efficacemente i limiti dei poteri pubblici senza travalicare essa stessa i limiti del proprio ruolo nei confronti dei cittadini. Anche per questo sottolineare un compleanno così importante è un’occasione preziosa. Consente di riflettere, insieme, sui tempi nuovi e sui valori a cui non si intende derogare, sulla storia che ci sta alle spalle e su quella che si vuole costruire”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in una lettera al Foglio per i 25 anni del quotidiano. “dalla, ricostruire le reti che fanno vivere la nostra società, avviare ...

Così il presidente della Repubblica, Sergio, in una lettera al Foglio per i 25 anni del quotidiano. "Uscire dalla pandemia, ricostruire le reti che fanno vivere la nostra società, avviare ......in tempo reale 30 Gennaio 2021 Il presidente del Consiglio incaricato dal presidente, ...di infettare cellule' 29 Gennaio 2021 E' finita alla ribalta nel pieno dell'emergenzaSars ...ROMA (ITALPRESS) – “La professione giornalistica è interrogata in profondità sulle modalità del suo esercizio, e sui principi irrinunciabili atti a garantire libertà, diritti dei cittadini, autonomia, ...Italy's president gave ruling parties more time Friday to form a new government, after the resignation of Prime Minister Giuseppe Conte plunged the virus-ravaged country into crisis.